Президент РФ Владимир Путин не спал почти сутки во время поездки в новые регионы России

В интервью журналисту Павлу Зарубина для программы телеканала «Россия 1» «Москва. Кремль. Путин» мужчина отметил, что верховный главнокомандующий в основном бодрствовал во время поездки и лишь иногда на немного засыпал. В такой ситуации оператор осознал, что у президента тяжелый, рваный график. Сам он, в отличие от Путина, не смог расслабиться и задремать.