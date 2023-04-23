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Президент РФ Владимир Путин поучаствует в заседании Совета законодателей в Петербурге 27 апреля

Политика
Президент РФ Владимир Путин поучаствует в заседании Совета законодателей в Петербурге 27 апреля

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, которое пройдет в Петербурге 27 апреля. Об этом стало известно из программы «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер посетит Северную столицу и поучаствует в заседании Совета законодателей. Также Путин планирует посетить один из индустриальных парков в Москве.

Ранее стало известно, что военные из ВС РФ не были готовы к приезду гаранта конституции во время визита в новые регионы страны. Они ожидали, что прибудет кто-то из генералов, сообщил журналисту Павлу Зарубину оператор, который сопровождал главу государства в поездке.
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