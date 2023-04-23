Президент РФ Владимир Путин поучаствует в заседании Совета законодателей в Петербурге 27 апреля

Ранее стало известно, что военные из ВС РФ не были готовы к приезду гаранта конституции во время визита в новые регионы страны. Они ожидали, что прибудет кто-то из генералов, сообщил журналисту Павлу Зарубину оператор, который сопровождал главу государства в поездке.