Пожилой мужчина получил ранения из-за обстрела Александровки со стороны ВСУ

Александровка находится всего в километре от Мариьинки, где располагаются позиции ВСУ. Оттуда киевские бойцы ведут артобстрел населенного пункта. В поселке редко появляется электричество из-за постоянных атак ВС Украины, а водоснабжения и вовсе нет.