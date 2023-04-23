Пожилой мужчина получил ранения из-за обстрела Александровки со стороны ВСУ

Мужчина 1955 года рождения получил ранения в результате обстрела поселка Александровка в Петровском районе Донецка со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Александровка находится всего в километре от Мариьинки, где располагаются позиции ВСУ. Оттуда киевские бойцы ведут артобстрел населенного пункта. В поселке редко появляется электричество из-за постоянных атак ВС Украины, а водоснабжения и вовсе нет.
«В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Ленина ранен мужчина 1955 года рождения», — рассказал Кулемзин.
Ранее стало известно, что украинские военные выпустили десять снарядов из РСЗО по Киевскому району Донецка. Это произошло 23 апреля в 9:55 по московскому времени.