Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пожилой мужчина получил ранения из-за обстрела Александровки со стороны ВСУ

Происшествия
Пожилой мужчина получил ранения из-за обстрела Александровки со стороны ВСУ

Мужчина 1955 года рождения получил ранения в результате обстрела поселка Александровка в Петровском районе Донецка со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Александровка находится всего в километре от Мариьинки, где располагаются позиции ВСУ. Оттуда киевские бойцы ведут артобстрел населенного пункта. В поселке редко появляется электричество из-за постоянных атак ВС Украины, а водоснабжения и вовсе нет.

«В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Ленина ранен мужчина 1955 года рождения», — рассказал Кулемзин.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили десять снарядов из РСЗО по Киевскому району Донецка. Это произошло 23 апреля в 9:55 по московскому времени.
донецк петровский район александровка обстрел всу раненый пострадавший кулемзин
Военкоры ФАН