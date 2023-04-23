Дубль Комличенко позволил «Ростову» уверенно обыграть «Урал» в выездном матче РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» уверенно обыграл екатеринбургский «Урал» в выездной игре 24-го тура Российской премьер-лиги, передает РИА Новости.
Матч, который состоялся в воскресенье, 23 апреля, в Екатеринбурге в присутствии 5545 зрителей, завершился победой гостей со счетом 3:1. За «Ростов» дубль оформил нападающий Николай Комличенко, а в самом конце второго тайма защитник и капитан растовчан Максим Осипенко реализовал пенальти.
Хорватский хавбек уральцев Даниэль Мишкич забил на 80 минуте гол престижа, не дав «Ростову» сыграть на ноль. Еще один гол хозяев в исполнении румынского форварда Эрика Бикфалви был отменен главным рефери Павлом Кукуяном после использования системы VAR.
Команда Валерия Карпина с 49 очками идет второй, отставая на девять баллов от лидирующего в чемпионате России «Зенита» из Петербурга. Потерпевший в РПЛ пятое поражение подряд ФК «Урал» с 25 очками занимает 11-ю строчку турнирной таблицы.
В следующем туре, 29 апреля екатеринбуржцы на выезде встретятся с футболистами «Краснодара», а ростовчане в тот же день сыграют против «Спартака» в Москве.
До этого в прессе напечатали, что «Ростов» отыгрался со счета 0:2 на последних минутах в выездном матче против «Оренбурга».