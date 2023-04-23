Дубль Комличенко позволил «Ростову» уверенно обыграть «Урал» в выездном матче РПЛ

Матч, который состоялся в воскресенье, 23 апреля, в Екатеринбурге в присутствии 5545 зрителей, завершился победой гостей со счетом 3:1. За «Ростов» дубль оформил нападающий Николай Комличенко, а в самом конце второго тайма защитник и капитан растовчан Максим Осипенко реализовал пенальти.