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Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин написал заявление об отставке вслед за Уссом

Политика
Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин написал заявление об отставке вслед за Уссом

Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин решил покинуть свой пост вслед за губернатором Александром Уссом. Он подал заявление об отставке.

Информацией о решении Лапшина поделились в пресс-службе губернатора и правительства региона. Там также объяснили его позицию.

Чиновник считает, что новый глава края должен обладать возможностью выбрать нового члена команды. Врио Губернатора Михаил Котюков принял его заявление.

Ранее Усс сообщил, что уходит в отставку. Он добавил, что получил предложение о должности на федеральном уровне.
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