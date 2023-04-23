Баста заменит рэпера Jah Khalib на концерте Димы Билана в Дубае 6 мая

Продюсер Яна Рудковская изменила программу концерта Димы Билана в Дубае, заменив рэпера Jah Khalib на Басту, который выступит вместе с артистом 6 мая. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Причину замены Рудковская не назвала. Но ранее Jah Khalib успел вызвать возмущение у слушателей своими высказываниями. Его концерты отменили в Санкт-Петербурге и Москве после критики СВО. Позже артист извинился перед россиянами.
Ранее в Северной столице отменили концерт рэпера SCALLY MILANO. Сотрудники правоохранительных органов прервали выступление и начали проверять паспорта у присутствующих.