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Баста заменит рэпера Jah Khalib на концерте Димы Билана в Дубае 6 мая

Шоу-бизнес
Баста заменит рэпера Jah Khalib на концерте Димы Билана в Дубае 6 мая

Продюсер Яна Рудковская изменила программу концерта Димы Билана в Дубае, заменив рэпера Jah Khalib на Басту, который выступит вместе с артистом 6 мая. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Причину замены Рудковская не назвала. Но ранее Jah Khalib успел вызвать возмущение у слушателей своими высказываниями. Его концерты отменили в Санкт-Петербурге и Москве после критики СВО. Позже артист извинился перед россиянами.

Ранее в Северной столице отменили концерт рэпера SCALLY MILANO. Сотрудники правоохранительных органов прервали выступление и начали проверять паспорта у присутствующих.
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