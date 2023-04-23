ВС РФ за сутки пресекли деятельность четырех ДРГ и уничтожили до 95 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Силами ВС РФ на Купянском направлении за сутки были уничтожены до 95 военнослужащих ВСУ, а также пресечена деятельность четырех киевских ДРГ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Помимо 95 украинских бойцов, ВС РФ ликвидировали одну боевую машину и два пикапа. Действия ДРГ пресекла артиллерия «Западной» группировки войск совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией.
Ранее в Сети появилось видео уничтожения разведгруппы ВСУ российским снайпером на Краснолиманском направлении. Солдаты ВС РФ устроили засаду в лесном массиве, где был замечен вражеский разведотряд.