Силами ВС РФ на Купянском направлении за сутки были уничтожены до 95 военнослужащих ВСУ, а также пресечена деятельность четырех киевских ДРГ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.