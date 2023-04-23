Профессор Зараменских рассказал, какие профессии уже сегодня в зоне риска их замены системами искусственного интеллекта

Игровые дизайнеры и художники в Китае уже столкнулись с высокой конкуренцией или были сокращены потому, что системы на базе искусственного интеллекта способны выполнять их работу дешевле и быстрее.
Профессор, руководитель департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Евгений Зараменских в эксклюзивной беседе с ФАН рассказал, какие еще специалисты уже находятся в зоне риска.
«Первыми конкуренцию со стороны ИИ ощутят, уже ощущают, копирайтеры, специализирующиеся на подготовке текстов, от которых не требуется высокой художественной ценности или уникального авторского опыта. Уже сейчас можно наблюдать, как отдельные блогеры пытаются использовать ИИ для генерации текста и рисунков, чтобы статьи в их каналах продвижения выходили чаще и с меньшими затратами, чем у конкурентов», — сообщил эксперт.
Риск сокращения вакансий junior-уровня имеется в сферах маркетинга, рекламы и PR. Например, сегодня при подготовке к прокату нового фильма начинающему специалисту могут поручить придумать базовый набор слоганов, который потом будут дорабатывать более опытные коллеги.
Но эту же задачу можно «поручить» сервису на базе ИИ, причем для компании такой вариант будет не только дешевле, но еще и быстрее.
«Серьезная конкуренция со стороны ИИ ожидает небольшие студии дизайна и их сотрудников. Их типичные заказчики – это малые и средние предприятия, которые обычно не имеют завышенных требований относительно качества элементов корпоративного стиля. Часть из них перейдет к использованию решений вроде MidJourney для генерации собственных логотипов, брендбуков, шрифтов и прочего.» — продолжает спикер.
И, наконец, под угрозой оказываются профессии, связанные с консультированием по рутинным вопросам.
«Не так давно огромные, с большим количеством сотрудников, call-центры были заменены алгоритмическими чат-ботами, значительно сократив работников, которые вели обзвон «вручную». В скором времени на рынке появятся чат-боты на базе ИИ, которые смогут заниматься обслуживанием клиента, практически, без контроля со стороны человека», — предупреждает профессор Зараменских.
Ранее состоялся российский форум дизайна и моды, организованный фондом Росконгресс совместно с Союзом дизайнеров России и Правительством Москвы, в ходе которого затронули тему роли искусственного интеллекта в жизни и будущем индустрии