Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек G7 прекращение зерновой сделки в случае запрета экспорта в Россию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал идею G7 о тотальном запрете экспорта товаров в Россию. Такое решение подразумевает встречные шаги со стороны Москвы, например, окончание зерновой сделки, написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, если страны-члены «Большой семерки» отважатся на подобные меры, ответом будет прекращение импорта товаров из России по наиболее чувствительным для G7 категориям.
«В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются», — пояснил заместитель председателя Совета безопасности РФ.
В завершении Дмитрий Медведев отметил, что у государств, входящих в организацию, «вообще не осталось мозгов».
Ранее политик ответил министру обороны ФРГ Борису Писториусу, который назвал «абсолютно нормальным» проведение операций ВСУ на территории РФ. Медведев посоветовал желающим нападения на Россию немцам готовиться к параду в Берлине.