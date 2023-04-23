Пропавшие в Красном море российские моряки попали в плен к пиратам

Пропавшую в Красном море яхту 30 minutes могли атаковать пираты. Об этом пишет «Звезда» со ссылкой на слова жены капитана судна.
По словам женщины, с ней связались представители береговой охраны Саудовской Аравии. Те сообщили, что яхта вместе с пассажирами была захвачена пиратами.
«Мы не знаем, где именно на них напали пираты. Возможно, это произошло на территории Саудовской Аравии», — сказала жена капитана.
Береговая охрана обещала выслать на поиски вертолет и предоставить спутниковые снимки. Пока дополнительной информацией женщина не обладает, она ожидает начала переговоров с пиратами.
Яхта 30 minutes с тремя гражданами РФ на борту покинула порт в Саудовской Аравии в ночь с 17 на 18 апреля. Судно направлялось в Джибути, куда должно было прибыть 19 апреля, однако связи с экипажем до сих пор нет.