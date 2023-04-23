Альберто Фернандес заявил, что не будет претендовать на пост президента Аргентины

В начале видеообращения Фернандес подчеркивает, что в 2019 году «получил» страну, которая уже была в ситуации экономической рецессии и дефолта с большим внешним долгом. В качестве внешнеэкономических причин нынешнего состояния Аргентины, он упоминает пандемию и «войну» — вероятно, подразумевая конфликт на Украине. Президент Фернандес отмечает, однако, что несмотря за время его администрации было построено социального жилья больше, чем когда-либо.