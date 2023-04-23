Альберто Фернандес заявил, что не будет претендовать на пост президента Аргентины

Президент Аргентины Альберто Фернандес опубликовал видеообращение, в котором подвел итог работы своей администрации и дал понять, что не планирует переизбираться в 2023 году. Позднее в резиденции президента Каса-Росада подтвердили, что Фернандес не будет выдвигать свою кандидатуру.
Видео на 7 минут было опубликовано в Twitter непосредственно перед собранием руководства Партии Хустисиалистов, которые уже давно требовали от президента «определиться» c планами на переизбрание. Так или иначе, решение не стало сюрпризом для страны.
Всюду деньги
За два дня до выхода видеообращения прошла ставшая знаковой встреча Фернандеса с суперминистром экономики Серхио Массой и главой Центробанка Мигелем Понсе. Темой разговора стал очередной скачок курса доллара и связь нынешнего витка инфляции с политической нестабильностью в Аргентине — ведь всего черед три недели Массе снова придется объяснять МВФ, почему страна не выполнила условия по сокращению бюджетного дефицита.
Напомним, что на конец 2022 года внешний долг Аргентины составил 276,7 млн долларов. В 2023 году планировалось, что аргентинский Центробанк «подрастит» свои запасы до 12,125 миллионов, однако только в марте попытки остановить падение песо поглотили 1400 миллиона. Рекордная засуха оказала «медвежью услугу» стране, чья экономика функционирует за счёт аграрного экспорта.
В начале видеообращения Фернандес подчеркивает, что в 2019 году «получил» страну, которая уже была в ситуации экономической рецессии и дефолта с большим внешним долгом. В качестве внешнеэкономических причин нынешнего состояния Аргентины, он упоминает пандемию и «войну» — вероятно, подразумевая конфликт на Украине. Президент Фернандес отмечает, однако, что несмотря за время его администрации было построено социального жилья больше, чем когда-либо.
«Я не принял ни одной меры, которая была бы антинародной», — утверждает он в своем видеообращении.
Проблема в том, что несмотря на усилия нынешнего аргентинского правительства, за чертой бедности в стране оказалось 39,2% населения: именно эту цифру совсем недавно опубликовал Национальный институт статистики и переписи (INDEC).
«Кошмар и тьма» на предвыборном марафоне
Комментаторы утверждают, что по стилю видео очень похоже на видеообращение Кристины Фернандес де Киршнер (нынешней госпожи вице-президента), в котором она четыре года назад рекомендовала «Альберто», как предпочитают называть его соотечественники, на пост главы государства.
Как показало время, надежд сеньоры Кристины де Киршнер и левого крыла аргентинской политики Фернандес не оправдал, — как, впрочем, и расчетов оппозиции. Среди народа он на сегодняшний день тоже не пользуется особенной популярностью.
Газета El Clarín цитирует результаты проведенного по всей Аргентине опроса общественного мнения от независимой иберо-американской организации «Много общего» (Mucho en común). Согласно исследованию, потенциальные избиратели до 35 лет больше всего симпатизируют либертарианцам (30% избирательских намерений). Среди молодежи до 25 лет, тем не менее, лидируют политики от киршнеризма (левый центр). 17% потенциальных избирателей в этом сегменте — молодые мужчины с неполным средним образованием.
Что касается конкретных кандидатов, то на первом месте среди мужчин до 30 лет – либертарианец Хавьер Милеи: он пользуется огромной популярностью, потому что ежемесячно отдает всю свою депутатскую зарплату победителям общенациональной лотереи, которую сам же и запустил сразу после избрания в нижнюю палату парламента. 34,3% опрошенных заявили, что будут голосовать именно за него.
Приблизительно такой же результат (27,5%) опубликовало агентство Analogías, которому обычно отдают предпочтение Масимо и Кристина Фернандес де Киршнер (левый центр). По мнению аналитиков, это говорит о том, что аргентинцы устали от традиционных дискурсов и политикам не доверяют в принципе.
Хотя Альберто Фернандес всячески превозносит необходимость демократических выборов, в его видеообращении присутствует обещание «не допустить», чтобы к власти опять пришли правые, которые «снова принесут нам свой кошмар и тьму». Однако если суммировать избирательские предпочтения в пользу либертарианцев и умеренно правых, левое крыло аргентинской политики остается в меньшинстве.
«Фиаско»
Аналитики задаются вопросом: как будут выглядеть последние месяцы правления Альберто Фернандеса. В пятничном видеообращении президент говорит, что приложит все усилия к тому, чтобы «служить народу, не отвлекаясь на продвижение собственной кандидатуры» и «выступить надежным гарантом проведения демократических выборов».
«Мы одолеем все эти обстоятельства, мы и дальше будем работать, чтобы расти и совершенствовать механизмы распределения [благ]», — обнадеживает Фернандес.
Однако большинство лидеров общественного мнения Аргентины настроены менее оптимистично. И громких сожалений по поводу его решения сойти с дистанции никто не выразил.
Министр национальной безопасности Анибаль Фернандес признал, что «все усилия, которые он [президент] приложил к тому, чтобы выполнить свой долг в качестве главы государства, натолкнулись на серьезные осложнения», и указал, что «нельзя отказаться от того, чего у человека никогда не было». В данном случае министр имеет ввиду отсутствие у «Альберто» серьезного политического капитала.
Подобное мнение выразил прессе и оппозиционный политик — упомянутый депутат от партии La libertad Avanza, либертарианец Хавьер Милеи. Он же определил итоги правления Фернандеса, как «фиаско».
По мнению министра иностранных дел Сантьяго Кафьеро — соратника по партии нынешнего президента — его заявление сделано «в рамках новой логики нашей эпохи» и является актом «гражданской ответственности… поскольку ставит на первое место интересы Родины». Похоже, в интересах родины Фернандесу действительно было лучше отказаться от участия в предвыборном марафоне и уступить место политикам, которые могут сделать для Аргентины больше. Кто именно выступит в качестве кандидата от правящей коалиции «Общий фронт» (Frente de Todos), пока неизвестно.