Провокатор в камуфляже у стен Киево-Печерской лавры потребовал размещать флаги Украины на всех храмах страны

На кадрах человек с государственным флагом в руках подходит к патрулю «полиции диалога», стоящему у входа в Киево-Печерскую лавру. Мужчины жмут друг другу руки и дружески общаются. Часть диалога, в котором прозвучал призыв держать в каждом украинском храме флаг страны, попала на видео.