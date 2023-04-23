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Провокатор в камуфляже у стен Киево-Печерской лавры потребовал размещать флаги Украины на всех храмах страны

Общество
Провокатор в камуфляже у стен Киево-Печерской лавры потребовал размещать флаги Украины на всех храмах страны

Неизвестный мужчина в камуфляже требует у сотрудников «полиции диалога» обязательного наличия украинского флага во всех храмах Украины. Видео с места события предоставили РИА Новости очевидцы.

На кадрах человек с государственным флагом в руках подходит к патрулю «полиции диалога», стоящему у входа в Киево-Печерскую лавру. Мужчины жмут друг другу руки и дружески общаются. Часть диалога, в котором прозвучал призыв держать в каждом украинском храме флаг страны, попала на видео.

«В каждой церкви должен быть украинский флаг! Онуфрий подчиняется кому? Кириллу!» — говорит на видео неизвестный одному из монахов.

Ранее сообщалось, что полицейские проверяют удостоверения личности на входе в Киево-Печерскую лавру. Прихожан и монахов пускают только по паспортам.
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