Millitary Watch Magazine назвал российский фрегат «Маршал Шапошников» самым опасным оружием РФ

Фрегат «Маршал Шапошников» стал самым опасным противокорабельным оружием в мире благодаря программе модернизации, проводимой с 2017 года. На фрегате значительно усовершенствовали датчики, электронику и вооружение. Издание отмечает, что внедрение гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» было очень продуманным решением, так как этот класс оружия считается самым грозным в мире.