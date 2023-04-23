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Millitary Watch Magazine назвал российский фрегат «Маршал Шапошников» самым опасным оружием РФ

Армия
Millitary Watch Magazine назвал российский фрегат «Маршал Шапошников» самым опасным оружием РФ

Американские эксперты назвали российский фрегат, оснащенный гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», самым опасным оружием России, сообщает MWM.

Фрегат «Маршал Шапошников» стал самым опасным противокорабельным оружием в мире благодаря программе модернизации, проводимой с 2017 года. На фрегате значительно усовершенствовали датчики, электронику и вооружение. Издание отмечает, что внедрение гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» было очень продуманным решением, так как этот класс оружия считается самым грозным в мире.

«Циркон» способен нейтрализовать целую надводную группу противника без необходимости задействовать другое вооружение. Благодаря ракетам фрегат может контролировать обширные районы моря и оставаться незамеченным.

Ранее украинские военные назвали российскую огнеметную систему самым опасным оружием. Украинские бойцы отмечают, что «Солнцепек» не оставляет шансов укрепрайонам ВСУ.
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