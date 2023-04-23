Калининградская энергосистема успешно прошла испытание работой в изолированном режиме

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о важности послаблений для перевозчиков из Калининграда. По мнению омбудсмена, необходимо разрешить им использовать грузовой транспорт, помещенный под особую процедуру СТЗ, в качестве инструмента для рейсов по РФ.