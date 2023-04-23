Калининградская энергосистема успешно прошла испытание работой в изолированном режиме

Энергосистема Калининградской области с успехом прошла испытание работой в изолированном режиме и доказала свою самодостаточность. Об этом сообщают Россети.
Специалисты в рамках испытаний приостановили работу линий электросетей, которые связывают Калининградскую область с Литвой. В результате выяснилось, что энергосистема российского субъекта готова к работе в режиме «острова» без каких-либо перебоев.
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о важности послаблений для перевозчиков из Калининграда. По мнению омбудсмена, необходимо разрешить им использовать грузовой транспорт, помещенный под особую процедуру СТЗ, в качестве инструмента для рейсов по РФ.