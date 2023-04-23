Певица Анна Семенович раскрыла секрет хорошего сна во время продолжительных гастролей

Телеведущая и певица Анна Семенович поделилась, что использует таблетки для хорошего сна во время гастролей. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.
Семенович призналась, что таблетки помогают ей высыпаться во время гастролей с очень загруженным графиком перелетов. Она также отметила, что привыкла закрывать шторы и спать при любой возможности, чтобы восстановить силы после долгих часов в самолете.
Ранее популярный телеведущий и врач Александр Мясников дал несколько советов для людей, которые страдают бессонницей. Например, доктор предлагает сформировать рефлекс, что сон возможен только ночью. Днем его стоит избегать, даже если сильно чувствуешь усталость.