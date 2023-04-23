Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил об отправке самолетов в Египет для вывоза соотечественников из Судана

Самолеты Военно-воздушных сил Греции и бойцы спецназа будут направлены в Египет, чтобы оказать помощь в вывозе граждан страны и Республики Кипр из Судана. Об этом сообщил министр иностранный дел Никос Дендиас.
Глава ведомства в эфире телеканала EPT1 отметил, что соответствующее решение принял премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Также Дендиас подчеркнул, что правительство «постоянно сотрудничает с союзниками» по вопросу эвакуации мирных жителей.
Помимо этого, он собирается на заседании Совета Евросоюза по общим вопросам в понедельник обсудить проблему «абсолютного приоритета разблокирования и вывоза граждан» из Судана.
Ранее стало известно, что такое же решение собирается принять парламент Швеции. В Африку будут отправлен отряд бойцов, который организует мероприятия по эвакуации членов дипломатической миссии в стране, где идут боестолкновения.