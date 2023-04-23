Минобороны РФ: в районе Харькова поражены цеха по ремонту реактивных БПЛА Ту-141 «Стриж»

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация при поддержке артиллеристов Западной группировки войск нанесла удары по подразделениям ВСУ неподалеку от населенных пунктов Двуречное, Першотравневое, а также Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. Кроме того, рядом с населенными пунктами Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области ВС РФ пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, подчеркнул Конашенков.