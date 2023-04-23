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Минобороны РФ: в районе Харькова поражены цеха по ремонту реактивных БПЛА Ту-141 «Стриж»

Армия
Минобороны РФ: в районе Харькова поражены цеха по ремонту реактивных БПЛА Ту-141 «Стриж»

Вооруженные силы России поразили цеха авиационного предприятия в районе Харькова. Там ВСУ проводили ремонт и испытания советских реактивных БПЛА Ту-141 «Стриж», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация при поддержке артиллеристов Западной группировки войск нанесла удары по подразделениям ВСУ неподалеку от населенных пунктов Двуречное, Першотравневое, а также Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. Кроме того, рядом с населенными пунктами Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области ВС РФ пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, подчеркнул Конашенков.
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