Минобороны РФ: в районе Харькова поражены цеха по ремонту реактивных БПЛА Ту-141 «Стриж»

Вооруженные силы России поразили цеха авиационного предприятия в районе Харькова. Там ВСУ проводили ремонт и испытания советских реактивных БПЛА Ту-141 «Стриж», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация при поддержке артиллеристов Западной группировки войск нанесла удары по подразделениям ВСУ неподалеку от населенных пунктов Двуречное, Першотравневое, а также Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. Кроме того, рядом с населенными пунктами Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области ВС РФ пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, подчеркнул Конашенков.