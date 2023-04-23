Член сената Румынии Диана Шошокаэ выкрикнула «слава Москве» с парламентской трибуны в ответ на обвинения в том, что ее ноутбук связан с Кремлем. Об этом сообщают аналитики издания Ziare.
Шошокаэ попыталась объяснить, что техника принадлежит сенату, а доступ в интернет осуществляется через wi-fi палаты депутатов. Таким образом, можно заключить, что весь румынский сенат связан с Москвой.
«Слава Москве!» — выкрикнула политик.
Ранее стало известно, что Шошокаэ попала в список «Миротворца» после того, как предложила законопроект об аннексии украинских территорий. В ответ сенатор назвала президента Украины Владимира Зеленского последователем немецкого диктатора-фашиста Адольфа Гитлера.