«Нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех на поле боя»: Пригожин о расстреле бойца ЧВК «Вагнер» солдатами ВСУ

Ранее в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» появился радиоперехват разговора украинских военнослужащих, которые заявили о решении застрелить раненого бойца ЧВК «Вагнер». В связи с этим журналисты обратились к Пригожину с просьбой дать комментарий на этот счет.