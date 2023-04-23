«Нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех на поле боя»: Пригожин о расстреле бойца ЧВК «Вагнер» солдатами ВСУ

ЧВК «Вагнер» больше не будет брать в плен украинских солдат в зоне спецоперации. С таким заявлением выступил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Ранее в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» появился радиоперехват разговора украинских военнослужащих, которые заявили о решении застрелить раненого бойца ЧВК «Вагнер». В связи с этим журналисты обратились к Пригожину с просьбой дать комментарий на этот счет.
Бизнесмен рассказал, что появившийся в прессе диалог украинцев имеет серьезное гуманитарное значение. Однако бойцы «оркестра» никогда не будут нарушать международные законы гуманизма.
«Закон гуманизма начинается с того момента, как ты взял человека в плен. Взял в плен – начни о нем заботиться, лечи, не наноси ему увечий и отдай его домой через какое-то время по обмену или просто так, как тебе нравится. Мы отдавали иногда и просто так. Поэтому нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех на поле боя. Поэтому этот закон будет называться "Закон 300-го"», — приводит аудиокомментарий Пригожина его пресс-служба.
Основатель «оркестра» рассказал, что пока не знает, как зовут расстрелянного украинцами парня, однако пообещал, что сотрудники ЧВК «Вагнер» никого в плен больше брать не будут.
Ранее Евгений Пригожин совершил рабочую поездку в зону спецоперации для решения проблем на флангах. В разговоре с военным корреспондентом Александром Симоновым он поведал о правильных подходах к СВО, адекватном построении военной структуры и о сущности новых «микро ЧВК».