Сирийские военные отразили атаку боевиков в провинции Деръа

В результате атаки боевиков погиб один военнослужащий, уничтожено два экстремиста.
Подразделение Сирийской Арабской Армии (САА) подверглось нападению группы террористов на юге страны.
По данным SANA, боестолкновение произошло в районе города Аль-Хара провинции Деръа. В результате перестрелки погиб один военнослужащий, ликвидировано два боевика, еще двое получили ранения.
В 2020-2021 годах на территории провинции произошло обострение обстановки. Экстремистами были захвачены несколько населенных пунктов в этом районе, включая и часть административного центра, а также объекты вооруженных сил.
После прибытия армейских подкреплений с бронетехникой на границу региона боевики пошли на переговоры с правительством при посредничестве России. После этого экстремисты стали складывать оружие, возвращая города и поселения провинции под контроль официального Дамаска.
Тем не менее обстановка в Деръа до сих пор остается напряженной из-за присутствия незаконных вооруженных формирований. Также территория провинции используется боевиками и нелегалами для контрабанды наркотиков через иорданскую границу, что периодически приводит к стычкам в прилегающих районах королевства.