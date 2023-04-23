Сирийские военные отразили атаку боевиков в провинции Деръа

Тем не менее обстановка в Деръа до сих пор остается напряженной из-за присутствия незаконных вооруженных формирований. Также территория провинции используется боевиками и нелегалами для контрабанды наркотиков через иорданскую границу, что периодически приводит к стычкам в прилегающих районах королевства.