Саудовская Аравия эвакуировала 157 человек из Судана

Эр-Рияд, 23 апреля. Более полутора сотен человек эвакуированы из Судана при посредстве властей Саудовской Аравии. Об этом в интервью арабским СМИ сообщил представитель МИД в Эр-Рияде.
«Из Судана эвакуированы 157 человек, из которых 91 соотечественник и 66 граждан других государств — Кувейта, Катара, ОАЭ, Египта, Туниса и еще семи», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Представители зарубежных стран обеспечены всем необходимым для безопасного возвращения на родину, добавили в МИД. Примечательно, что все люди вывезены через красноморский порт Порт-Судан, а оттуда — на борту двух военных кораблей в Джидду.
В свою очередь, посол РФ в Хартуме Андрей Черновол сообщил, что российская дипмиссия в настоящий момент ищет способы и маршруты для эвакуации соотечественников из Судана. По его словам, данный процесс сталкивается с многочисленными трудностями.