Сотрудники пекарни в Северодонецке рассказали о своей работе

Единственная зарегистрированная в Северодонецке пекарня продолжает работать, несмотря ни на что. Управляющий предприятия Максим рассказал, что оно было построено практически с нуля — ему достались лишь голые стены.
Со временем, благодаря усиленной работе, удалось наладить высококачественное производство хлебобулочных изделий. При этом пекарня продолжала работать даже во время боевых действий, чтобы кормить население.
«Это единственная официально зарегистрированная пекарня в городе. И вообще такого вкусного хлеба нигде не делают просто. Я думаю, люди из-за этого и приезжают сюда», — рассказал управляющий пекарни.
В самый тяжелый период боевых действий пекарня перешла на гуманитарный режим работы, выдавая по 600-700 единиц продукции в день и развозя хлеб в точки выдачи питания. Трудились только днем, поскольку ночью вероятность прилетов была очень высокой. Сейчас пекарня выдает тысячу буханок хлеба ежедневно.
«Спросом больше всего пользуется хлебушек, конечно. Бабушки хвалят, что он хранится долго и очень вкусный. Мы сначала очень переживали из-за того, что буханки маленькие, потому что у нас цена 24 рубля. Плюс, что он долго хранится и можно за раз скушать одну буханку сразу», — отметил Максим.
Пекарня работает уже три года, недавно там установили новый тестомес, в планах — еще одна печь, чтобы увеличить объем выпуска хрустящего лакомства. Работники хлебобулочного предприятия говорят, что любят свою работу, но переживают из-за возможных украинских обстрелов.