Сотрудники пекарни в Северодонецке рассказали о своей работе

В самый тяжелый период боевых действий пекарня перешла на гуманитарный режим работы, выдавая по 600-700 единиц продукции в день и развозя хлеб в точки выдачи питания. Трудились только днем, поскольку ночью вероятность прилетов была очень высокой. Сейчас пекарня выдает тысячу буханок хлеба ежедневно.