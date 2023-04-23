Лула против доллара: экономист Ирамаин оценил перспективы новых финансовых центров в Южной Америке

— Я ждал этого вопроса. Сейчас нет, именно потому, что это означало бы большие проблемы для всего блока. Внешняя задолженность, политическая нестабильность, инфляция… Это как если в комнату, где уже сидят шесть человек, запустить еще одного, больного гриппом. У Аргентины безусловно есть потенциал, но пока что отсутствует навык долгосрочного стратегического планирования. Хотя мы наряду с Мексикой и Бразилией входим в первую тройку самых влиятельных стран на континенте.