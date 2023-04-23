Лула против доллара: экономист Ирамаин оценил перспективы новых финансовых центров в Южной Америке

Аргентинский экономист Алехо Ирамаин назвал дедолларизацию важной задачей для Латинской Америки.
Президент Бразилии Инасиу Лула да Силва посетил Китай, где провел встречи с руководством страны. Вождь бразильских социалистов призвал страны БРИКС отказаться от доллара как главной монеты для внешнеэкономических операций, а также официально поддержал концепцию «Единого Китая», — таким образом заранее признав возможность присоединения Тайваня.
Лула, который впервые занял пост президента Бразилии еще в 2003 году, посетил Китай в третий раз в своей политической карьере. Этот визит совпал с назначением Дилмы Русефф (еще одного экс-президента Бразилии и соратницы Лулы) на пост главы New Development Bank — банка БРИКС, который собирается стать альтернативой Всемирному Банку и МВФ. С момента основания в 2014 году NDB уже профинансировал 96 инфраструктурных и производственных проектов не только в странах БРИКС, но и в Бангладеш, Египте, Арабских Эмиратах и Уругвае.
В таком контексте призыв, сделанный Лулой 13 апреля 2023 года, звучит достаточно веско:
«Каждый вечер я спрашиваю себя — почему международная торговля должна опираться именно на доллар? Почему мы не можем поддерживать товарообмен, опираясь на собственную валюту? Почему не ставим на инновации? Кто решил, что если не золото — то обязательно доллар?»
Алехо Ирамаин — политолог, экономист и финансовый консультант — ответил на вопросы специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей и высказал свою точку зрения относительно перспектив дедоларизации Латинской Америки.
ФАН: Как вы расцениваете недавний призыв президента Бразилии? Отказ от доллара возможен?
Алехо Ирамаин: Безусловно. Причем не только возможен, но и весьма желателен. В ближне- и среднесрочной перспективе доллар будет падать, и потащит за собой евро, потому что Европа находится на одной линии с США. Это означает естественные трудности в процессе торгового товарообмена между странами БРИКС, да и в других странах мира. В принципе, ни одна экономика не должна зависеть от одной-единственной валюты.
Доллар в свое время [на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году. — Прим. ФАН] выбрали в качестве финансового инструмента для международной торговли, потому что он меньше всего был подвержен инфляционным колебаниям. Однако эта ситуация сильно изменилась в последние годы.
— Что случилось с долларом?
— Все стандартно. Увеличивается внешний долг США и казначейство выпускает все больше денежной массы. Процесс был запущен в 1980-х годах, еще при Рейгане. В 1999 году, при президенте Клинтоне, был отменен Закон Гласса-Стиголла, вследствие перестал существовать водораздел между государственной финансовой системой и коммерческими банками; коммерческие банки стали заниматься инвестиционной деятельностью, и это тоже не пошло на пользу доллару.
Впоследствии всякий раз, когда Америка пыталась «перезапустить» свою экономику и стимулировать рост, правительство не стесняясь пользовалось федеральными запасами. В качестве побочного эффекта образовывались знаменитые «финансовые пузыри»; последним стал ипотечный кризис 2008 года, последствия которого аукаются до сих пор. Что делать дальше со своей валютой, пусть американские налогоплательщики решают сами. Но странам БРИКС действительно следовало бы развязаться с ней как можно быстрее.
— Как ослабление доллара влияет на аргентинскую экономику?
— Плохо влияет; мы живем за счет агроэкспорта, за который нам платят в долларах. Можно было бы предположить, что нам его ослабление может быть выгодно, потому что Аргентина сильно задолжала МВФ, но это не так. Пока основные игроки на мировом рынке не выставят какую-либо альтернативу, моей стране придется следовать условиям, в которые ее поставили США.
— И что дальше? Латинской Америке следует перейти на юань?
— Юань сейчас значительно укрепился… Однако, не все так неоднозначно. Анализировать эту ситуацию следует с двух позиций — геополитической и финансовой. С точки зрения геополитики, странам Южного Полушария следовало бы подумать над созданием блока, аналогичного Варшавскому Договору в свое время. Не в военном плане, а в экономическом. Что касается финансов, отказ от доллара защитил бы нас, как экспортеров, и позволил бы всем участникам сделок работать на равных основаниях.
Однако лично с моей точки зрения именно на юань переходить не стоит. Возможно, имеет смысл запустить какую-то новую региональную валюту. Проблема в том, что на региональном уровне у нас пока недостаточно ВВП, который бы ее поддерживал…
Но однозначно одно: основным торговым партнером Бразилии является Китай, а не США. Аргентины — Бразилия и Китай. Лула прав — зачем нам доллар?
— Но если исходить из логики ВВП, то он у стран Латинской Америки действительно очень неоднородный, вклады стран будут очень неравными и их может не хватить.
— До появления евро в Европе тоже все было очень неоднородно. На самом деле, прежде всего надо выровнять концепции, сами подходы к теме. Иначе можно попасть в ситуацию, аналогичную той, которая сложилась между Германией и Грецией. Действительно ли Германия обязана оплачивать долги греков?
Так что странам Латинской Америки для начала надо договориться о том, как подобные темы будет регулироваться. Но мне кажется, что эта проблема разрешима в среднесрочной перспективе — лет за десять. За это время должны структурироваться новые блоки, в которые войдут Россия, Китай и страны Южного полушария. Возможно, это будет обновленная версия БРИКС.
— У Аргентины есть шансы войти БРИКС?
— Я ждал этого вопроса. Сейчас нет, именно потому, что это означало бы большие проблемы для всего блока. Внешняя задолженность, политическая нестабильность, инфляция… Это как если в комнату, где уже сидят шесть человек, запустить еще одного, больного гриппом. У Аргентины безусловно есть потенциал, но пока что отсутствует навык долгосрочного стратегического планирования. Хотя мы наряду с Мексикой и Бразилией входим в первую тройку самых влиятельных стран на континенте.
— Бразилия демонстрирует свое влияние воочию. Почему именно с Лулой, а не с его предшественником Жаиром Болсонару, сторонником либеральной экономики?
— Болсонару был менее гибким. А Лула вписывается в основную концепцию, которую Бразилия поддерживает уже много лет: внешнеполитические нейтралитеты, обоснованные собственными интересами.
— США обвинили президента Бразилии Лулу да Силву в том, что о конфликте на Украине он якобы «как попугай повторяет российскую пропаганду». Реакция Джона Кирби вызвана заявлениями Лулы о том, что Зеленскому следовало бы окончательно отказаться от своих претензий на Крым, а США и Европа никак не способствуют мирному процессу на Украине. В ответ бразильский министр иностранных дел Мауро Виейра указал, что Россия и Бразилия благополучно сотрудничают уже 195 лет, и этот факт никак нельзя сбросить со счетов.
— Лула хочет заниматься бизнесом на максимально выгодных для Бразилии условиях, а это куда проще делать в мирное время, чем в условиях военного конфликта. И ни для кого теперь уже не секрет, что война раздувается именно Западом…
Чтобы немного показать масштаб цифр, приведу такой факт: за истекшие 14 месяцев США потратили на военную помощь Украине 65 миллиардов долларов. Столько же Аргентине удалось накопить в государственных активах при правительстве Маурисио Макри (и это был своего рода рекорд за последние годы!)
То есть вливания в войну эквивалентны финансовым резервам такой отнюдь не маленькой страны, как Аргентина.
— Как вы прокомментируете попытку Шольца втянуть Бразилию в поставки оружия на Украину?
— Тут надо немного знать предысторию… Во «время оно» Германия продала Бразилии некоторое количество танков и снарядов, которые на сегодняшний день порядком устарели. И вот теперь Шольцу куда более выгодно переправить на Украину именно этот утиль, чтобы сберечь собственные новейшие разработки, которые, не дай бог, попадут в руки русским. Да и самим совсем без вооружения оставаться нельзя… ведь «Германия превыше всего».
К сожалению, в этом плане Запад в очередной раз демонстрирует политическую и экономическую недальновидность. Если третьи страны останутся без уже имеющегося импортного оружия, это подтолкнет их к развитию собственных военных технологий — даже если таковое изначально не предполагалось. Это приводит к росту независимости и уменьшению политического и экономического влияния так называемых развитых стран в регионах.
Иными словами, полается, что они активно пилят сук, на котором до сих пор уверенно восседали.