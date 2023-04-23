Парламентарий Юрий Гемпель заявил о понимании многими странами российской принадлежности Крыма

Все больше мировых держав признают, что Крым — часть России. Об этом заявил глава комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Недавно посол Китая во Франции Лю Шайе высказался, что Крым всегда принадлежал России, чем вызвал возмущение со стороны Прибалтики и Украины. По мнению Гемпеля, слова китайского дипломата возымели широкий резонанс.
«Я убежден в том, что представитель Китая достаточно четко и понятно обозначил проблематику по Крыму», — цитирует слова парламентария RT.
Гемпель подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью РФ и это начинают понимать все больше стран. Он также добавил, что погруженность Лю Шайе в недавнюю историю и географию вызывает уважение к китайской стороне.
Ранее слова дипломата КНР прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Белик. Высказывание Лю Шайе он сравнил с холодным душем «для горячих голов на Западе».