Депутат ГД Дмитрий Белик назвал слова посла КНР Лю Шайе о Крыме холодным душем для Запада

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление посла КНР Лю Шайе о статусе Крыма. По словам парламентария, высказывание дипломата — это холодный душ «для горячих голов на Западе», пишет РИА Новости.
Комментарий Белика касался интервью посла Китая во Франции Лю Шайе в эфире французского телеканала La Chaîne Info. Беседуя с журналистами, дипломат напомнил, что Крым изначально был в составе России и его передали Украине во времена СССР.
«Заявление посла Китая стали холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду», — заявил депутат Госдумы.
Белик убежден, что руководители мировых держав прекрасно понимают, что возвращение Крымского полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического выбора местных жителей. Несмотря на то, что такое положение дел «не вписалось в дипломатические каноны США», по мнению парламентария, «белое не станет черным».