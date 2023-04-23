Депутат ГД Дмитрий Белик назвал слова посла КНР Лю Шайе о Крыме холодным душем для Запада

Белик убежден, что руководители мировых держав прекрасно понимают, что возвращение Крымского полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического выбора местных жителей. Несмотря на то, что такое положение дел «не вписалось в дипломатические каноны США», по мнению парламентария, «белое не станет черным».