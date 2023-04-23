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Штурмовики ЧВК «Вагнер» освободили два квартала в западной части Бахмута

Общество
Штурмовики ЧВК «Вагнер» освободили два квартала в западной части Бахмута

Штурмовые отряды освободили два жилых квартала в западной части Бахмута (Артемовска) в Донецкой области. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны РФ.

Накануне «музыканты» уже освободили от украинских военных три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города. За минувшие сутки бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке воздушно-десантных войск овладели еще двумя кварталами на северной и южной окраинах Бахмута.

Всего воздушные силы РФ совершили шесть вылетов в данном районе. Для поддержки наступления штурмовиков российская артиллерия выполнила 72 огневые задачи.

Отметим, что наступление в Бахмуте ведется исключительно силами ЧВК «Вагнер». В настоящий момент «музыканты» контролируют около 90% города и продолжают вытеснять бойцов ВСУ.
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