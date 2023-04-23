«Лохматый Оскар» получил пес Торин из Уфы, искавший людей под завалами в Турции

В главной номинации четвертой по счету Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» одержала победу единственная в Башкирии собака-спасатель Торин. Результаты мероприятия представлены на официальном сайте.
Бордер-колли Торин и его хозяйка, нештатный кинолог аварийно-спасательной службы Государственного комитета республики Башкортостан по ЧС Надежда Отвесова, приехали на торжественную церемонию вручения награды в Зеленоградск, которая состоялась 22 апреля.
Торин официально служит в аварийно-спасательном ведомстве региона. Его основной миссией является поиск пропавших людей в лесу, а также он несколько раз принимал участие в операциях при техногенных обрушениях. В связи с этим четвероного отправили в Турцию искать под завалами пострадавших от землетрясений.
Ранее в МЧС России рассказали, когда собаки-спасатели выходят на «пенсию».