«Лохматый Оскар» получил пес Торин из Уфы, искавший людей под завалами в Турции

Торин официально служит в аварийно-спасательном ведомстве региона. Его основной миссией является поиск пропавших людей в лесу, а также он несколько раз принимал участие в операциях при техногенных обрушениях. В связи с этим четвероного отправили в Турцию искать под завалами пострадавших от землетрясений.