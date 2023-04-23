Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщения о высадке ВСУ на левый берег Днепра

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщения о высадке Вооруженных сил Украины на левый берег Днепра. Он прокомментировал ситуацию на этом участке.
Появившуюся информацию о высадке и создании там плацдарма он назвал недостоверной. Сальдо отметил, что территория находится полностью под контролем Вооруженных сил России, передает Telegram-канал РИА Новости.
Ранее врио главы Херсонской область сообщил, что у жителей региона изымают лодки. Он объяснил, что их используют для нужд российских военнослужащих.