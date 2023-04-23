Прогулочное судно с российским экипажем пропало в Красном море

Известно, что экипаж отправился из порта в ночь на 18 апреля. Расина сообщила, что судно должно было прибыть в Джибути еще в среду 19 числа, однако его следы теряются в пространстве между Саудовской Аравии, Эритреей и Йеменом. По ее словам, экипаж отправил сигнал SOS с яхты и береговой линии Красного моря известно о пропаже.