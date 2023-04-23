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Прогулочное судно с российским экипажем пропало в Красном море

Происшествия
Прогулочное судно с российским экипажем пропало в Красном море

Супруга капитана яхты Надежда Расина рассказала о пропаже судна 30 minutes ночью 18 апреля около острова Джизан, сообщает РИА Новости.

Известно, что экипаж отправился из порта в ночь на 18 апреля. Расина сообщила, что судно должно было прибыть в Джибути еще в среду 19 числа, однако его следы теряются в пространстве между Саудовской Аравии, Эритреей и Йеменом. По ее словам, экипаж отправил сигнал SOS с яхты и береговой линии Красного моря известно о пропаже.

Супруга капитана обратилась в МИД РФ с просьбой помочь в поисках. Дипломаты, со своей стороны, отправили сообщения в посольства и консульства стран. Женщина отмечает, что ресурсы на предоставление вертолетов и спутниковых снимков есть только у Саудовской Аравии, однако все затягивается из-за бюрократических трудностей.

Ранее сообщалось о пожаре на российском рыболовецком судне у берегов южнокорейского города Ульсан. Удалось спасти 21-го члена экипажа, еще четыре числятся пропавшими без вести.
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