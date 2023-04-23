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Парламент Швеции поддержал отправку военных для помощи в эвакуации иностранных граждан из Судана

Политика
Парламент Швеции поддержал отправку военных для помощи в эвакуации иностранных граждан из Судана

Шведский парламент выразил свою поддержку инициативе правительства отправить в Судан военных и сотрудников посольства для проведения эвакуации иностранцев, передает ТАСС.

Все партии согласились с предложением направить до 400 военнослужащих для помощи шведским и иностранным гражданам на территории африканской страны. Миссия будет проводиться совместно с другими государствами и международными организациями.

Ранее российских граждан из Хартума эвакуировали в посольство РФ. В стране продолжаются столкновения, начиная с 15 апреля, между СБР и государственной армией. За время начала конфликта погибло более 600 человек.
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