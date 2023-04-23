Уроки истории: великое гонение на христиан и запрет георгиевской ленты на Украине

Но у нынешних украинских последышей бандеровщины своя версия «истории» — 12 июня 2017 года президент Порошенко подписал Закон об официальном запрете использования на территории Украины георгиевской ленты. Это борьба не только с символом Победы, но и христианства. Неслучайно именно при этом главаре Незалежной случился и так называемый «томос» — украинское православие направили по пути раскола.