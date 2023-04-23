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Уроки истории: великое гонение на христиан и запрет георгиевской ленты на Украине

Общество
Уроки истории: великое гонение на христиан и запрет георгиевской ленты на Украине

История очень часто имеет свойство повторятся, недаром ее называют «учительницей жизни». Повторяться и преломляться порой в самом неожиданном ключе.

1720 лет тому назад в могущественной Римской империи началось гонение на христиан, длившееся десять лет. Многие приверженцы учения Христа отдали жизни за свои убеждения и идеалы, не раздумывая шли на муки, но не отрекались от веры.

Император Диоклетиан издал эдикт, согласно которому христиане поражались в своих гражданских правах. Кроме того, от них требовали соблюдения римских языческих традиций и обрядов.

Уроки истории: великое гонение на христиан и запрет георгиевской ленты на Украине

Воин Георгий служил в армии императора и был христианином. Об этом он заявил самому Диоклетиану, за что был схвачен и после пыток обезглавлен.

Ныне Святой Георгий-Победоносец считается покровителем воинства во многих (не только православных) странах.

Его образ является частью герба России, а высшей воинской наградой Российской империи был Орден Святого великомученика и Победоносца Георгия. Правопреемником награды в годы Великой Отечественной войны стал Орден солдатской славы, а георгиевская лента признана символом Победы в Великой Отечественной войне уже в новой России.

Но у нынешних украинских последышей бандеровщины своя версия «истории» — 12 июня 2017 года президент Порошенко подписал Закон об официальном запрете использования на территории Украины георгиевской ленты. Это борьба не только с символом Победы, но и христианства. Неслучайно именно при этом главаре Незалежной случился и так называемый «томос» — украинское православие направили по пути раскола.

Нынешние киевские власти и вовсе пошли по стопам преследователя христиан Диоклетиана — православные подвергаются настоящим гонениям и мукам.

Как сообщалось накануне, полиция и руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» не пускают прихожан в храм.
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