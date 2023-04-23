Экс-адмирал ВМС США Ставридис предположил сценарий китайского вторжения на Тайвань

По мнению экс-адмирала, первым шагом КНР станет экономическая блокада острова посредством взятия Тайваня в кольцо. Второй шаг — китайские военные ударят по узлам связи и системам ПВО, а в заключение произойдет кибератака в отношении объектов обороны. Ставридис считает, что именно последний предполагаемый шаг Пекина станет наиболее разрушительным.