Экс-адмирал ВМС США Ставридис предположил сценарий китайского вторжения на Тайвань

Адмирал военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис описал предполагаемый сценарий вторжения Китая на Тайвань. Об этом бывший военный написал в статье для издания Bloomberg.
По мнению экс-адмирала, первым шагом КНР станет экономическая блокада острова посредством взятия Тайваня в кольцо. Второй шаг — китайские военные ударят по узлам связи и системам ПВО, а в заключение произойдет кибератака в отношении объектов обороны. Ставридис считает, что именно последний предполагаемый шаг Пекина станет наиболее разрушительным.
Ранее появилась информация, что Тайвань закупит у США 400 противокорабельных ракет Harpoon и береговые пусковые установки к ним, чтобы отразить вероятное вторжение со стороны КНР. Кроме того, Вашингтон отправит Тайбэю истребители F-16, торпеды MK-48, самоходные гаубицы M109A6 и ПЗРК «Стингер».