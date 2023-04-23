Уехавшая из России певица Алла Пугачева продала за миллиард рублей свой замок в деревне Грязь

Примадонна избавляется от недвижимости в РФ последние несколько месяцев. Пугачева уже успела продать пентхаус в Филипповском переулке Москвы и квартиры на Тверской-Ямской, однако покупателя на замок в деревне Грязь до сих пор не находилось.