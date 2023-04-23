Уехавшая из России певица Алла Пугачева продала за миллиард рублей свой замок в деревне Грязь

Сбежавшая в Израиль артистка Алла Пугачева продала свой замок в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.
Примадонна избавляется от недвижимости в РФ последние несколько месяцев. Пугачева уже успела продать пентхаус в Филипповском переулке Москвы и квартиры на Тверской-Ямской, однако покупателя на замок в деревне Грязь до сих пор не находилось.
Как рассказал Дворцов в программе «Новые русские сенсации», особняк хотел выкупить за 700 миллионов рублей один известный российский бизнесмен, но Примадонна отказалась. Позже появился второй покупатель из числа окружения Пугачевой.
«Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась», — заявил Дворцов.
Ранее сообщалось, сколько певица тратит на обучение своих детей Гарри и Лизы. Один год в частной израильской школе обходится звезде в 3,2 миллиона рублей.