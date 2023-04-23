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Омывавший трупы террористов британский шпион расправился над своим ребенком после выполнения задания

Происшествия
Омывавший трупы террористов британский шпион расправился над своим ребенком после выполнения задания

Шпион Секретной разведывательной службы МИД Великобритании, вернувшись домой после выполненного задания, жестоко убил своего ребенка. Информация об этом появилась после утечки документов британской разведки.

Сотрудник службы выполнял задание в Вазиристане, который располагается на северо-западе Пакистана. Ему нужно было внедриться в поселение талибов (организация «Талибан»✱ признана террористической и запрещена на территории РФ) и членов «Аль-Каиды»✱ (террористическая организация, запрещенная на территории России), передает The Times.

В тексте документа указано, что агенту поручили мыть и хоронить тела террористов с увечьями. Кроме того, шпион стал свидетелем ужасающих расправ. По возвращении домой мужчина впал в стрессовое состояние, а спустя время убил своего ребенка. На его теле выявили следы ранений.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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