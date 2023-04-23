Омывавший трупы террористов британский шпион расправился над своим ребенком после выполнения задания

В тексте документа указано, что агенту поручили мыть и хоронить тела террористов с увечьями. Кроме того, шпион стал свидетелем ужасающих расправ. По возвращении домой мужчина впал в стрессовое состояние, а спустя время убил своего ребенка. На его теле выявили следы ранений.