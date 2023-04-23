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Форвард ФК «ПСЖ» Лионель Месси проведет новые переговоры с «Аль-Хилялем» в Париже 1 мая

Спорт
Форвард ФК «ПСЖ» Лионель Месси проведет новые переговоры с «Аль-Хилялем» в Париже 1 мая

Форвард французского ФК «ПСЖ» аргентинец Лионель Месси проведет новую встречу с представителями саудовской команды «Аль-Хиляль», о чем в своих соцсетях написал журналист Руди Галетти.

По данным источника, переговоры запланированы на 1 мая с местом проведения в Париже. В последний раз речь шла о зарплате в 400 млн евро в год, а это самый дорогой контракт в мире профессионального футбола.

5 апреля стало известно, что чемпион мира 2022 года потенциально может перейти в команду из столицы Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение голеадору из сборной Аргентины.

Правда, ранее спортивные обозреватели написали, что президент ФК «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил возвращение Месси в каталонскую команду.
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