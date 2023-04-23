Главнокомандующий ВС Судана опроверг новости о поддержке Хафтаром одной из сторон конфликта

Хартум, 23 апреля. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не поставлял оружие Силам быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщил глава ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в интервью арабскому агентству Al Arabiya.
Он рассказал, что на днях связался по телефону с командующим ЛНА. Тот опроверг слухи о своей поддержке СБР.
«Хафтар позвонил мне лично и сказал, что эти обвинения направлены на разжигание разногласий и раздора между соседними государствами», — отметил Аль-Бурхан.
Ранее американское издание The New York Times, ссылаясь на слова официальных лиц США, сообщило, что СБР получили от ЛНА партию вооружений. Кроме того, агентство CNN утверждало, что ЧВК «Вагнер» снабжала Силы быстрого реагирования ракетами для борьбы в противостоянии с суданской армией.
«Пока мы не имеем подтверждений данной поддержки», — добавил также Аль-Бурхан.
В том же интервью главнокомандующий ВС Судана заявил, что готов взять на себя полную ответственность за происходящие в стране события. Он отметил, что выполняет свой долг перед народом.