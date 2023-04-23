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Видео уничтожения российским снайпером разведгруппы ВСУ появилось в Сети

Армия
Видео уничтожения российским снайпером разведгруппы ВСУ появилось в Сети

Российский снайпер в одиночку уничтожил почти полный состав разведывательной группы ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео опубликовал Telegram-канал «Кремлевская прачка».

Российские солдаты устроили засаду в лесном массиве, где был замечен разведотряд украинской армии, состоящий из четырех человек. На опубликованных кадрах снайпер из 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ведет огонь по бойцам ВСУ.

Из четырех украинских разведчиков только один остался в живых. Мужчина получил ранение в руку, после чего был захвачен в плен российскими солдатами.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ ликвидировал украинского снайпера на Херсонском направлении. Противник был поражен из крупнокалиберной снайперской винтовки 6С8.
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