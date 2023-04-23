Видео уничтожения российским снайпером разведгруппы ВСУ появилось в Сети

Российский снайпер в одиночку уничтожил почти полный состав разведывательной группы ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео опубликовал Telegram-канал «Кремлевская прачка».
Российские солдаты устроили засаду в лесном массиве, где был замечен разведотряд украинской армии, состоящий из четырех человек. На опубликованных кадрах снайпер из 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ведет огонь по бойцам ВСУ.
Из четырех украинских разведчиков только один остался в живых. Мужчина получил ранение в руку, после чего был захвачен в плен российскими солдатами.
Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ ликвидировал украинского снайпера на Херсонском направлении. Противник был поражен из крупнокалиберной снайперской винтовки 6С8.