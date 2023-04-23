Доцент Ольга Лебединская сообщила о негативном влиянии снижения стоимости продуктов на российскую экономику

Экономист объяснила, что падение стоимости товаров повлечет за собой рост экспорта и сделает импорт невыгодным для страны. Лебединская добавила, что это повлияет на качество отечественной продукции, потому что конкуренция со стороны импортеров будет отсутствовать. За этим может последовать и падение экспорта, потому что низкокачественные товары за границей не будет пользоваться популярностью.