Доцент Ольга Лебединская сообщила о негативном влиянии снижения стоимости продуктов на российскую экономику

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что резкое снижение цен негативно отразится на экономике страны, сообщает «Прайм».
Экономист объяснила, что падение стоимости товаров повлечет за собой рост экспорта и сделает импорт невыгодным для страны. Лебединская добавила, что это повлияет на качество отечественной продукции, потому что конкуренция со стороны импортеров будет отсутствовать. За этим может последовать и падение экспорта, потому что низкокачественные товары за границей не будет пользоваться популярностью.
Кроме того, резкое замедление инфляции может привести к увеличению фактической безработицы, повышению ставок кредитования и сокращению программ субсидирования от государства отдельных секторов экономики.
Ранее производители предсказали рост стоимости мебельной продукции. Причиной повышения цен могут стать: скачки курса валют, западные санкции и подорожание электроэнергии.