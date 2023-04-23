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Заслуженный деятель искусств РСФСР и композитор Алексей Муравлев скончался на 99-м году жизни

Общество
Заслуженный деятель искусств РСФСР и композитор Алексей Муравлев скончался на 99-м году жизни

Композитор и заслуженный деятель искусств РСФСР Алексей Муравлев ушел из жизни в 98 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза композиторов России.

Муравлев скончался вчера, вечером 22 апреля. Причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь. Композитору 2 мая могло бы исполниться 99 лет.

Накануне появилась информация, что в возрасте 77 лет скончался депутат Государственной Думы Николай Борцов. Об уходе политика из жизни рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он написал, что парламентарий многое сделал для региона и принес соболезнования его родным и близким.
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