Заслуженный деятель искусств РСФСР и композитор Алексей Муравлев скончался на 99-м году жизни

Композитор и заслуженный деятель искусств РСФСР Алексей Муравлев ушел из жизни в 98 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза композиторов России.
Муравлев скончался вчера, вечером 22 апреля. Причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь. Композитору 2 мая могло бы исполниться 99 лет.
Накануне появилась информация, что в возрасте 77 лет скончался депутат Государственной Думы Николай Борцов. Об уходе политика из жизни рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он написал, что парламентарий многое сделал для региона и принес соболезнования его родным и близким.