Заслуженный деятель искусств РСФСР и композитор Алексей Муравлев скончался на 99-м году жизни

Накануне появилась информация, что в возрасте 77 лет скончался депутат Государственной Думы Николай Борцов. Об уходе политика из жизни рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он написал, что парламентарий многое сделал для региона и принес соболезнования его родным и близким.