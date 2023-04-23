Любители зимних видов спорта приняли участие в фестивале GrelkaFest на склонах Шерегеша

Лыжники и сноубордисты в вечерних платьях и смокингах спустились с горы Зеленая горнолыжного курорта Шерегеш в рамках ежегодного фестиваля GrelkaFest. Темой финального дня шуточного спуска организаторы фестиваля объявили «Оскар».
Мужчины серьезно подошли к выбору соответствующего образа, а многие дамы специально сшили для этого вечерние платья. Участница фестиваля София Романова рассказала, что работает стюардессой, поэтому для финального спуска она выбрала костюм с крыльями.
«Я очень давно мечтала побывать здесь и принять участие в этом мероприятии. Я думаю, это очень круто для тех, кто любит заниматься и лыжами, и сноубордом — это невероятно классно», — отметила девушка.
Всего райдеры приняли участие в десяти тематических спусках: «Свадебный», «Как на работу», «Усатый», «Пижамный» и другие. В течение всех дней проходили открытые концерты, конкурсы, прыжки в карнавальных костюмах на лыжах и сноубордах, а также фестиваль красок Холи.