Любители зимних видов спорта приняли участие в фестивале GrelkaFest на склонах Шерегеша

Всего райдеры приняли участие в десяти тематических спусках: «Свадебный», «Как на работу», «Усатый», «Пижамный» и другие. В течение всех дней проходили открытые концерты, конкурсы, прыжки в карнавальных костюмах на лыжах и сноубордах, а также фестиваль красок Холи.