National Interest: США могут пересмотреть траты на помощь Украине из-за слов Эммануэля Макрона о КНР

Обозреватели предположили, что на фоне высказывания политика США могут значительно снизить траты на Украину. Также, по их мнению, Конгресс должен потребовать у администрации главы Белого дома Джо Байдена отчет о том, какой вклад Евросоюз и Франция внесли в поддержку Киеву за последние 14 месяцев.