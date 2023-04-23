National Interest: США могут пересмотреть траты на помощь Украине из-за слов Эммануэля Макрона о КНР

Белый дом может пересмотреть финансовую помощь Украине после высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об участии Европы в конфликте США и Китая. Таким мнением поделились обозреватели издания The National Interest.
В ходе визита в КНР Макрон подчеркнул, что придерживается идеи мирного урегулирования тайваньского вопроса. Президент Франции дал понять, что Европа сохранит нейтральный статус в противостоянии Вашингтона и Пекина.
Обозреватели предположили, что на фоне высказывания политика США могут значительно снизить траты на Украину. Также, по их мнению, Конгресс должен потребовать у администрации главы Белого дома Джо Байдена отчет о том, какой вклад Евросоюз и Франция внесли в поддержку Киеву за последние 14 месяцев.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты поставят Украине 100 блиндажей. Общая стоимость помощи составила 1,9 миллиона долларов.