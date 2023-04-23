Международный турнир с участием баскетбольной сборной РФ может состояться летом в Сочи

Серб заявил, что он уже связался с представителями национальной команды Белоруссии и договорился с ними о двух товарищеских играх, предположительно, в июне. Он также подчеркнул, что идею чемпионата предстоит еще обсудить с Министерством спорта — понадобится финансирование.