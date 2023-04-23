Международный турнир с участием баскетбольной сборной РФ может состояться летом в Сочи

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал о планах команды на лето 2023 года.
«Есть идея турнира в Сочи с участием команд дружественных стран, посмотрим, получится ли организовать», — цитирует сербского специалиста спортивный ресурс «Матч ТВ».
Серб заявил, что он уже связался с представителями национальной команды Белоруссии и договорился с ними о двух товарищеских играх, предположительно, в июне. Он также подчеркнул, что идею чемпионата предстоит еще обсудить с Министерством спорта — понадобится финансирование.
Ранее журналисты сообщили, что Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) решил не допустить национальную команду России до предквалификации к Олимпиаде-2024.