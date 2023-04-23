Дерматолог Вера Воронина: черные точки не болезнь, а особенность строения сальных желез

Процедуры у косметолога и домашний уход могут помочь смягчить проявления черных точек, но только если они не связаны с широкими протоками сальных желез. Об этом сообщила дерматолог из клиники «Рассвет» Вера Воронина в интервью для «Газеты.Ru».
Для временного избавления от черных точек можно использовать пилинги и чистки, рекомендуется выбрать ультразвуковую терапию, а также использовать средства с бензоилпероксидом и кислотами для домашнего ухода.
Но если протоки сальных желез слишком широкие, процедуры будут бесполезны. Это не болезнь, а просто особенность строения желез, сообщает эксперт.
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