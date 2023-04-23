Вылеты трех самолетов из аэропорта Нижневартовска задержали из-за ухудшения погодных условий

Рейс пассажирского самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Москву, который должен был состояться в 5:25 по местному времени, перенесен на 21:00. По маршруту Нижневартовск — Екатеринбург воздушное судно компании UTair должно вылететь в 14:30, его задержали практически на пять часов. В Нижнекамск самолет авиаперевозчика «Азимут» отправится в 14:50 после задержки в четыре часа.