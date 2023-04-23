Глава Gaijin Entertainment призвал игроков War Thunder не распространять секретные данные о вооружениях

Гендиректор компании-разработчика многопользовательского симулятора Gaijin Entertainment Антон Юдинцев призвал игроков не распространять на внутреннем форуме секретные данные о вооружениях разных стран. Об этом пишет Axios.
Минимум шесть случаев публикации данных о характеристиках боевой техники были замечены на форуме War Thunder. Это была информация о вооружениях США и Франции. Гендиректор компании-разработчика предположил, что пользователи таким путем пытались помочь разработчикам приблизить характеристики машин в игре к реальным цифрам.
Опубликованные секретные материалы незамедлительно удалялись с форума. Разработчики не читали документы в связи с тем, что это незаконно, отметил Юдинцев.
Ранее стало известно, что обвиненный в утечке секретных данных Пентагона военный Джек Тейшейра начал публиковать документы еще в феврале 2022 года. Он выкладывал их на сервере в Discord, где было около 600 пользователей.