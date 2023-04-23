Украинские военные обстреляли села Сподарюшино и Муром в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Гайворонский и Шебекинский городские округа в Белгородской области. Удары ВСУ пришлись по селам Сподарюшино и Муром, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, в Сподарюшино оказались разрушены дом и хозяйственные постройки. В Муроме один из снарядов, выпущенных украинскими военными, повредил забор частного домовладения. Сотрудники оперативных и аварийных служб продолжают подомовой обход в населенных пунктах, подчеркнул руководитель региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил последствия обстрела села Новая Таволжанка, произошедшего 22 апреля. В результате атаки со стороны ВСУ пострадали девять жилых домов.