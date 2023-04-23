Украинские военные обстреляли села Сподарюшино и Муром в Белгородской области

По словам чиновника, в Сподарюшино оказались разрушены дом и хозяйственные постройки. В Муроме один из снарядов, выпущенных украинскими военными, повредил забор частного домовладения. Сотрудники оперативных и аварийных служб продолжают подомовой обход в населенных пунктах, подчеркнул руководитель региона.