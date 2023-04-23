Пожарные ликвидировали возгорание в пункте приема деревянных паллетов на Московском шоссе в Петербурге

Пожар на складе деревянных паллет в Пушкинском районе Санкт-Петербурга полностью ликвидирован. Об этом сообщает главное управление МЧС по городу.
Возгорание возникло на открытой территории по адресу Московское шоссе, 241. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Локализовать пламя удалось к 07:31 по московскому времени.
«В 10:30 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении МЧС.
Для тушения пожара были привлечены 15 спасателей и три единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажном доме на Ясногорской улице в Москве. Источник возгорания находился в одной из квартир.