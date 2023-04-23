Власти Техаса расследуют загадочные серийные убийства скота

Полиция американского штата Техас расследует убийство быка, четырех коров и теленка, туши которых были обнаружены в трех округах к северу от Хьюстона. У животных были неправдоподобно аккуратным образом удалены языки, части кожи и гениталии. При этом на месте не нашли ни следов крови, ни отпечатков ног или шин, пишет Fox News.
Загадочные находки были сделаны вдоль автострады в Техасе, проходящей через округа Брэзос, Мэдисон и Робертсон.
Как сообщают СМИ, туши были обработаны следующим образом: у лежащих на боку коров был аккуратно удален участок кожи и губ на задними зубами. После этого у самого основания был удален язык. При этом на месте не наблюдалось никаких следов крови.
«Местные жители сообщили, что ни хищники, ни птицы не тронули останков коров, оставляя их разлагаться нетронутыми на протяжении нескольких недель», — указал офис шерифа.
У двух коров круговым разрезом были удалены области заднего прохода и гениталии, сообщили Fox News в управлении шерифа округа Мэдисон. Причина смерти животных остается неизвестной.
Загадочные случаи убийства крупного рогатого скота являются популярной городской легендой в США, однако аналогичные случаи с самыми разными видами животных отмечены по всему миру по крайней мере с XVII века. Схожие с техасскими расчленениями скота случаи были отмечены в Орегоне в 2019 году. Федеральное бюро расследований проводило два независимых расследования загадочных смертей, но не пришло к определенным выводам.
В соцсетях американцы активно комментируют эти происшествия, вспоминая другие подобные случаи — например в округе Сан-Бенито в Калифорнии в 1996 году. Обсуждения касаются в основном современных городских легенд — НЛО, которые похищают животных для экспертиментов, загадочного мексиканского монстра под названием чупакабра, или сект дьяволопоклонников, которые практикуют некие ритуалы с животными. Некоторые даже предположили, что в Техасе может быть снежный человек.
Другие пользователи, впрочем, предполагают, что СМИ в Техасе пытаются отвлечь внимание от скандального закона об абортах.
Между тем всего неделю назад в Техасе произошел катастрофический пожар, в котором погибли 18 000 молочных коров. По оценкам, это стало самым массовым единовременным случаем гибели скота в истории США.