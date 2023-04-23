Власти Техаса расследуют загадочные серийные убийства скота

В соцсетях американцы активно комментируют эти происшествия, вспоминая другие подобные случаи — например в округе Сан-Бенито в Калифорнии в 1996 году. Обсуждения касаются в основном современных городских легенд — НЛО, которые похищают животных для экспертиментов, загадочного мексиканского монстра под названием чупакабра, или сект дьяволопоклонников, которые практикуют некие ритуалы с животными. Некоторые даже предположили, что в Техасе может быть снежный человек.