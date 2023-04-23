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Армения запускает первый регулярный авиарейс между Ереваном и Багдадом

Общество
Армения запускает первый регулярный авиарейс между Ереваном и Багдадом

Ирак и Армению свяжет регулярное авиасообщение. О запуске первого рейса между столицами стран Ереваном и Багдадом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Полеты будет осуществлять армянская авиакомпания Fly Arna. Представители авиаперевозчика отметили, что рейсы между аэропортами Звартноц и Багдад будут совершаться дважды в неделю — по четвергам и субботам.

Ранее сообщалось, что лидер авиаперевозок Саудовской Аравии Saudia планирует запустить прямые рейсы из Джидды в Москву. Первые полеты между государствами запланированы на начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии. По данным Saudia, компания будет выполнять два-три рейса в неделю.
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