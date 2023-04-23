Армения запускает первый регулярный авиарейс между Ереваном и Багдадом

Ранее сообщалось, что лидер авиаперевозок Саудовской Аравии Saudia планирует запустить прямые рейсы из Джидды в Москву. Первые полеты между государствами запланированы на начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии. По данным Saudia, компания будет выполнять два-три рейса в неделю.