Армения запускает первый регулярный авиарейс между Ереваном и Багдадом

Ирак и Армению свяжет регулярное авиасообщение. О запуске первого рейса между столицами стран Ереваном и Багдадом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
Полеты будет осуществлять армянская авиакомпания Fly Arna. Представители авиаперевозчика отметили, что рейсы между аэропортами Звартноц и Багдад будут совершаться дважды в неделю — по четвергам и субботам.
Ранее сообщалось, что лидер авиаперевозок Саудовской Аравии Saudia планирует запустить прямые рейсы из Джидды в Москву. Первые полеты между государствами запланированы на начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии. По данным Saudia, компания будет выполнять два-три рейса в неделю.