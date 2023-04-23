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Британские СМИ рассказали о способе заработка украинок на суррогатном материнстве для иностранцев

Общество
Британские СМИ рассказали о способе заработка украинок на суррогатном материнстве для иностранцев

Множество украинских женщин начало заниматься суррогатным материнством для иностранных пар с момента начала СВО на Украине. Об этом сообщает британское издание The Times.

За вынашивание детей платят от 18,5 до 24,8 тысячи долларов. По данным газеты, сотни женщин приезжают в Киев из разных уголков страны, чтобы пройти обследование.

Как ранее стало известно, по данным ВОЗ, каждый шестой житель Земли страдает бесплодием. Однако неспособность иметь детей чаще всего не причина, а следствие. Следовательно, больным требуется лечить не симптом, а причину.
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