Британские СМИ рассказали о способе заработка украинок на суррогатном материнстве для иностранцев

Множество украинских женщин начало заниматься суррогатным материнством для иностранных пар с момента начала СВО на Украине. Об этом сообщает британское издание The Times.
За вынашивание детей платят от 18,5 до 24,8 тысячи долларов. По данным газеты, сотни женщин приезжают в Киев из разных уголков страны, чтобы пройти обследование.
Как ранее стало известно, по данным ВОЗ, каждый шестой житель Земли страдает бесплодием. Однако неспособность иметь детей чаще всего не причина, а следствие. Следовательно, больным требуется лечить не симптом, а причину.